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Джикия о Бакаеве: «Как за друга — грустно. Но как за игрока «Зенита» — без разницы»

Джикия рассказал о взаимоотношениях с Бакаевым после перехода полузащитника в «Зенит»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Зелимханн Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с Зелимханом Бакаевым после перехода того из «Спартака» в «Зенит».

«Мы с ним в хороших отношениях, несмотря на то что он перешел в «Зенит». Мы постоянно на связи. Конечно, мне не хотелось, чтобы Зелимхан уходил — не хотелось терять такого хорошего футболиста. Личная неприязнь у нас есть только во время очных матчей несколько раз в год. Вся вражда — только во время матчей «Спартака» и «Зенита». В обычной жизни мы часто встречаемся в Москве, хорошо проводим время», — сказал Джикия.

Несмотря на редкие выходы Бакаева в стартовом составе «Зенита» и слабую статистику в первой части сезона, Джикия не считает решение полузащитника перейти в «Зенит» провалом.

«Грустно ли, что у него не получается в «Зените»? Как за моего друга — грустно. Но как за игрока «Зенита» — без разницы. Если бы там были футболисты не столь высокого уровня, то я бы мог назвать это провалом. Но там очень серьезная конкуренция. Он знал, что так будет, но не побоялся и пошел туда. Я знаю Зелимхана, для него самое главное — играть. Пусть работает, тренируется», — добавил Джикия.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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