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Сегодня, 11:00

Джикия — о просьбе «Зенита» наказать Промеса: «Слышал, что и на меня они искали что-то»

Джикия поделился мнением о просьбе «Зенита» дисквалифицировать Промеса после матча Кубка России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» высказался о просьбе «Зенита» дисквалифицировать Квинси Промеса за потасовку в концовке кубкового матча (0:0, 2:4 по пен.).

«Я даже слышал, что и на меня они искали что-то. У нас дисквалифицировали Шамара, Соболева и Селихова, а у них — Родригао, Барриоса и Малкома. Для них это более существенная потеря, а для нас — нормально! Шучу, конечно. Зато Мелеха (Павел Мелешин, — Прим. «СЭ») счастлив! Там еще и Бальде подтянется», — сказал Джикия «СЭ».

По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все трое — «Зенит»), Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка России.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Квинси Промес
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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