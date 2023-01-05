Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» высказался о просьбе «Зенита» дисквалифицировать Квинси Промеса за потасовку в концовке кубкового матча (0:0, 2:4 по пен.).

«Я даже слышал, что и на меня они искали что-то. У нас дисквалифицировали Шамара, Соболева и Селихова, а у них — Родригао, Барриоса и Малкома. Для них это более существенная потеря, а для нас — нормально! Шучу, конечно. Зато Мелеха (Павел Мелешин, — Прим. «СЭ») счастлив! Там еще и Бальде подтянется», — сказал Джикия «СЭ».

По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все трое — «Зенит»), Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка России.

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