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Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами или курить сигареты»

Рианчо заявил, что не запрещал игрокам «Спартака» заниматься сексом перед матчами
Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих принципах работы. По словам испанца, тренер не должен ничего навязывать футболистам.

«В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила — не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами. Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать.

Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли. Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты — взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Испанец возглавлял «Спартак» осенью 2018 года после того, как руководство клуба отправило в отставку Массимо Карреру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ya-ne-zapreshhal-futbolistam-spartaka-zanimat-sya-seksom-i-kurit-sigarety-pered-matchami/
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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