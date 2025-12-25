Расулов из «Динамо» вошел в десятку лучших молодых вратарей вне топ-5 лиг

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) представил рейтинг лучших голкиперов в возрасте до 20 лет, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира.

В список вошел вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов. Он набрал 69,9 балла и делит девятую строчку со швейцарцем Гентритом Муслией из «Виля». Рейтинг возглавил шведский голкипер «Эльфсборга» Симон Эрикссон (75,6 балла).

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 19-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 7 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в 4 из которых сыграл на ноль.