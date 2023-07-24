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Сегодня, 16:45

Дьяков: «Смолов — бомбардир, а не распасовщик!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» прокомментировал поражение своей бывшей команды в первом туре РПЛ от «Краснодара» (1:3) и игру нападающего бело-голубых Федора Смолова.

— Разочарование тура?

— «Динамо». Как по результату, так и по качеству игры. Все ждали, что с приходом нового тренера команда преобразится, будет показывать яркий футбол, но... Похоже, динамовцы еще не до конца поняли требования Марцела Лички.

— Верите, что чех выведет клуб на новый уровень?

— Ну а почему нет? Он сделал брестское «Динамо» чемпионом. В «Оренбурге» тоже прекрасно себя зарекомендовал. Мы привыкли, что в РПЛ команды второй восьмерки действуют строго от обороны. Вперед никто не бежит, главное — сзади на ноль. Но при Личке «Оренбург» никогда так не играл. Все неслись в атаку.

— Значит, и «Динамо» скоро понесется?

— Наверняка. Просто надо подождать. Летнее межсезонье короткое, у Лички было мало времени, чтобы все отладить.

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— Что он уже изменил?

— Теперь «Динамо» больше атакует через центр. Смолов отходит глубже, действует в подыгрыше, а на острие выдвинут Тюкавин.

— Смолов в роли «десятки» — удачная находка?

— Не факт. Да, в матче с «Краснодаром» Федор был очень активен, забил. Но в чужой штрафной, на мой взгляд, он наиболее опасен. Смолов бомбардир, а не распасовщик!

— Если выпускать его в нападении, куда ж девать Тюкавина? На скамейку?

— Зачем? Можно играть по схеме 4-4-2. Впрочем, Личке нужно думать не только об атаке, но и о защите, где проблем хватает. Бальбуэна пока не впечатляет, а Фернандес и Даса вообще на ровном месте привезли два гола.

Виталий Дьяков
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
3
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Рубин – Оренбург
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