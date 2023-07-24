Дьяков: «Смолов — бомбардир, а не распасовщик!»
Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» прокомментировал поражение своей бывшей команды в первом туре РПЛ от «Краснодара» (1:3) и игру нападающего бело-голубых Федора Смолова.
— Разочарование тура?
— «Динамо». Как по результату, так и по качеству игры. Все ждали, что с приходом нового тренера команда преобразится, будет показывать яркий футбол, но... Похоже, динамовцы еще не до конца поняли требования Марцела Лички.
— Верите, что чех выведет клуб на новый уровень?
— Ну а почему нет? Он сделал брестское «Динамо» чемпионом. В «Оренбурге» тоже прекрасно себя зарекомендовал. Мы привыкли, что в РПЛ команды второй восьмерки действуют строго от обороны. Вперед никто не бежит, главное — сзади на ноль. Но при Личке «Оренбург» никогда так не играл. Все неслись в атаку.
— Значит, и «Динамо» скоро понесется?
— Наверняка. Просто надо подождать. Летнее межсезонье короткое, у Лички было мало времени, чтобы все отладить.
— Что он уже изменил?
— Теперь «Динамо» больше атакует через центр. Смолов отходит глубже, действует в подыгрыше, а на острие выдвинут Тюкавин.
— Смолов в роли «десятки» — удачная находка?
— Не факт. Да, в матче с «Краснодаром» Федор был очень активен, забил. Но в чужой штрафной, на мой взгляд, он наиболее опасен. Смолов бомбардир, а не распасовщик!
— Если выпускать его в нападении, куда ж девать Тюкавина? На скамейку?
— Зачем? Можно играть по схеме 4-4-2. Впрочем, Личке нужно думать не только об атаке, но и о защите, где проблем хватает. Бальбуэна пока не впечатляет, а Фернандес и Даса вообще на ровном месте привезли два гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1