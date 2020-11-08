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Канделаки оценила скандал с Дзюбой

14:54
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале прокомментировала скандал с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. В интернет попало видео, на котором мужчина, очень похожий на капитана сборной России, занимается мастурбацией, снимая процесс на телефон.

«Скажу несколько слов о знаменитом уже видео и о ставшем еще более знаменитым Артеме Дзюбе.

Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем». Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.

В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся", — написала Канделаки.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/6607

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