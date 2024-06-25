Рианчо заявил, что «Зенит» и «Спартак» являются самыми богатыми клубами РПЛ
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о соперничестве между «Зенитом» и красно-белыми. Испанец заявил, что эти два клуба будут бороться за чемпионство в сезоне-2024/25.
«Не думаю, что ресурсы «Спартака» меньше, чем у «Зенита». Эти два клуба — самые богатые в РПЛ. Они могут приобретать высококлассных игроков. В следующем сезоне борьба за чемпионство развернется между этими двумя клубами», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз в карьере стал чемпионом России. «Спартак» занял пятую строчку.
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|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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