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Сегодня, 17:04

Рианчо заявил, что «Зенит» и «Спартак» являются самыми богатыми клубами РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о соперничестве между «Зенитом» и красно-белыми. Испанец заявил, что эти два клуба будут бороться за чемпионство в сезоне-2024/25.

«Не думаю, что ресурсы «Спартака» меньше, чем у «Зенита». Эти два клуба — самые богатые в РПЛ. Они могут приобретать высококлассных игроков. В следующем сезоне борьба за чемпионство развернется между этими двумя клубами», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз в карьере стал чемпионом России. «Спартак» занял пятую строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-zenit-i-spartak-samy-e-bogaty-e-kluby-rpl/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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