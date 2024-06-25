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Кобелев: «При хорошем предложении Клаудиньо, Вендел и Барриос могут уйти из «Зенита»

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал трансферную политику «Зенита».

— На сегодняшний день мы можем констатировать факт, что «Зенит» в какой-то момент переключился с иностранцев на россиян, хотя есть информация, что они еще будут покупать легионеров.

Мне кажется, тут не столь важно, российский это игрок или иностранец, если он выглядит хуже, он сидит на лавке. Уверен, кто лучше тренируется, тот и играет. Другой вопрос, «Зенит» переключается на российских игроков для того, чтобы освежить состав. Как мне видится со стороны, при хорошем предложении Клаудиньо, Вендел и Барриос могут уйти. Соответственно, для того чтобы не упасть в качестве и оставаться конкурентоспособным, «Зенит» покупает перспективных россиян, — сказал Кобелев Metaratings.ru.

По ходу летнего трансферного окна состав «Зенита» пополнили четыре российских футболиста: Максим Глушенков, Евгений Латышонок, Юрий Горшков и Сергей Волков.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Кобелев (футбол)
Вильмар Барриос
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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