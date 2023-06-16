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Канчельскис: «Отдавать Личку за один миллион евро — грабеж «Оренбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новости о том, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может возглавить «Динамо».

«Чемпионат» сообщал, что компенсация за переход Лички в «Динамо» составит один миллион евро.

«В российском футболе нет справедливости. Очень жалко «Оренбург», они заслужили такого тренера. Но «Динамо», есть «Динамо», сопротивляться им было бы сложно. Но отдавать за него один миллион евро – грабеж «Оренбурга». За такого специалиста должны выкладывать пять миллионов», – цитирует Канчельскиса Sport24.

45-летний специалист возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ в сезоне-2021/22. Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что главным тренером клуба после ухода Лички станет Иржи Ярошик.

В прошедшем сезоне «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в чемпионате России. «Динамо» с 45 очками финишировало на девятой строчке в турнирной таблице.

До «Оренбурга» Личка тренировал «Динамо» Брест, с которым он выигрывал чемпионат и Суперкубок Белоруссии.

 

 

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-16-kanchelskis-otdavat-lichku-za-odin-mln-yevro-grabezh-orenburga-za-takogo-spetsialista-dolzhny-vykladyvat-5-mln
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3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
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8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
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