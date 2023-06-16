Голубев: «В «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что «Ростов» ликвидирует задолженность по зарплатам за счет трансферов.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — приводит слова Голубева ТАСС.

«Ростов» занял четвертое место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 53 очка после 30 игр.