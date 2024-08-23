Камоцци: «Спартак» должен играть с «Зенитом» с позиции силы»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«В этом матче «Спартак» должен играть с позиции силы. Думаю, что пришло время это сделать. «Спартаку» не нужно смотреть в прошлое: играйте в Санкт-Петербурге без страха!» — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После пяти туров «Зенит» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Спартак» с 10 очками — на четвертой строчке.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.