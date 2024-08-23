Павлюченко: «Спартак» должен цепляться за очки в Петербурге, если хочет стать чемпионом»

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«У «Зенита» скамейка запасных настолько хороша, что Семак точно найдет замену травмированным игрокам. Им будет тяжело. Но на скамейке сидят футболисты, которые готовы показать себя.

Матч «Зенит» — «Спартак» — это дерби двух городов. Это всегда интересно. Обе команды хорошо стартовали в РПЛ, они в хорошем эмоциональной состоянии. Если «Спартак» ставит себе целью чемпионство, то должен цепляться за очки в Санкт-Петербурге», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Зенит» примет «Спартак» дома в субботу, 24 августа. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.