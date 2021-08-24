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Камоцци рассказал, советовал ли он Кауфриза московскому «Спартаку»

17:45
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Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал «СЭ», советовал ли он бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза московскому клубу.

«Советовал ли я Кауфриза «Спартаку»? Нет, я лишь только дал клубу позитивный отзыв о нем», — сказал Камоцци «СЭ».

Стоимость 24-летнего игрока на портале Transfermarkt составляет 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел пять матчей в чемпионате Бельгии.

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Данил Алешин все материалы автора

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