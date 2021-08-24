Камоцци рассказал, советовал ли он Кауфриза московскому «Спартаку»
17:45
Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал «СЭ», советовал ли он бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза московскому клубу.
«Советовал ли я Кауфриза «Спартаку»? Нет, я лишь только дал клубу позитивный отзыв о нем», — сказал Камоцци «СЭ».
Стоимость 24-летнего игрока на портале Transfermarkt составляет 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел пять матчей в чемпионате Бельгии.
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