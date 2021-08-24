Тина Канделаки прокомментировала уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход с телеканала комментатора Нобеля Арустамяна.

Ранее журналист сообщил, что покидает «Матч ТВ» из-за интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но, тем не менее, произошедшее расставляет все точки над i.

Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира», — написала Канделаки в Telegram-канале.

Продюсер также написала, что желает всем сотрудникам «Матч ТВ» работать в интересах телеканала, с развитием которого будет развиваться карьера журналиста.