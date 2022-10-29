Камоцци: «Для многих «Зенит» непобедимая команда. Но «Спартаку» надо думать о своей мечте выиграть чемпионат»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Каждую неделю «Спартаку» приходится демонстрировать на поле свои амбиции. Матч с «Торпедо» — не исключение. Не стоит думать о борьбе с «Зенитом». Для многих людей «Зенит» — непобедимая команда. Но «Спартака» должен думать о своей мечте выиграть чемпионат», — сказал Камоцци «СЭ».

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16:30 мск.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА