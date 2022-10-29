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Педро Габриэл: «В России я себя чувствую в безопасности. Планирую перевезти сюда маму»

Педро Габриэл рассказал, как решился на переезд в Россию
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, как решился на переезд в Россию и как чувствует себя здесь.

«Поговорил с мамой. Она знает о событиях, которые происходят с Россией, и очень сильно переживала. Я постарался ее успокоить. Скажу сразу — не боялся лететь в Россию, потому что доверяю своему агенту и «Локомотиву». За день до моего отъезда в Россию я устроил прощальную вечеринку в Сан Паулу, на которой были все мои родные и близкие. На ней мама мне сказала: «Я всегда с тобой и поддержку любое твое решение». Эти слова меня сильно взбодрили. На следующий день я вылетел в Россию», — приводит слова Педро Sport 24.

22-летний форвард отметил, что он чувствует себя в России в безопасности и планирует перевести маму в Москву

«Все в порядке, в России я себя чувствую в безопасности. Но я каждый день общаюсь с мамой, и она все еще за меня переживает — ведь ее сын в чужой стране. Думаю, это скоро пройдет, потому что в следующем году я планирую перевезти ее в Москву. Уверен, ей тут понравится. У вас в стране меня реально все устраивает. Единственный момент, который меня расстроил — уход с российского рынка мировых брендов, таких как Nike и Zara. Плюс не может не огорчать исключение российских клубов из еврокубков», — сказал Габриэл.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

Бразилец перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-29-pedro-gabriel-v-rossii-ya-sebya-chuvstvuyu-v-bezopasnosti-planiruyu-perevezti-syuda-mamu-uveren-yey-tut-ponravitsya

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

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2.00
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1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
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 - : -
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