Педро Габриэл: «Надеюсь, через год буду играть в ЛЧ: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы»

Педро Габриэл заявил, что через год хочет играть в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл поделился своими планами на ближайший год.

«Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге чемпионов: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы. К этому времени я хотел бы быть очень счастливым человеком. Ну а пока и дальше планирую следовать завету своего отца...» — приводит слова Педро Sport24.

22-летний форвард перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.