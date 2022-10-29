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Педро Габриэл: «Надеюсь, через год буду играть в ЛЧ: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы»

Педро Габриэл заявил, что через год хочет играть в Лиге чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл поделился своими планами на ближайший год.

«Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге чемпионов: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы. К этому времени я хотел бы быть очень счастливым человеком. Ну а пока и дальше планирую следовать завету своего отца...» — приводит слова Педро Sport24.

22-летний форвард перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-29-pedro-gabriel-nadeyus-cherez-god-igrat-v-lige-chempionov-libo-v-lokomotive-libo-v-odnom-iz-top-klubov-yevropy

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Валенсия
Барселона

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20%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

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Ф2(-1.5)

22%

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ТБ 3

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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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 Урал 14 5 1 8 15-24 16
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 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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