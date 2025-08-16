Гаджиев — о «Спартаке»: «Сейчас опять начали и пока ничего позитивного»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сезоне красно-белых.

— Есть мнение, что «Спартак» находится в бесконечной хтони и мраке.

— Да, есть такое. И каждый раз ты думаешь, что в этом году будет что-то такое новенькое, и будет прикольно, позитивно. Но вот сейчас опять начали и пока ничего позитивного.

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.