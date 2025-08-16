Футбол
16 августа, 13:04

Камил Гаджиев назвал Заболотного российским героем

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Антоне Заболотном.

«Заболотный — гранд на самом деле. В свое время был молодым, а сейчас не уехал никуда, хотя говорили. Становится нормальным российским героем. У меня с Соболевым такая история была. Вот он не уехал (в Европу. — Прим. «СЭ») и стал таким стабильным российским футболистом, за которым следишь», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Антон Заболотный
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Millwall82

    ну так он и футбол-то не смотрит. Это же не Гаджи Гаджиев, а просто левый хрен. Если бы это сказал Муслимыч это было бы забавно, а здесь даже не смешно. Какие европейские чемпионаты и Заболотный? Чемпионаты Лихтенштейна, Сан-Марино, пердив Литвы, мальтийский орден? Его никуда бы не взяли, только на поржать.

    16.08.2025

  • Вася

    он вообще про футбол или про сво?

    16.08.2025

  • hant64

    «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Антоне Заболотном.--------------- Двое СЭшных жертв ЕГЭ, не способных даже на элементарные вещи - в правильном падеже имя и фамилию написать. Жаль вас, безграмотные бездари.

    16.08.2025

  • DemolisherAjax

    Ну тут согласен - герой мемов,герой манекенов - легенда :)

    16.08.2025

  • Фирсыч

    Он про войну не слышал.

    16.08.2025

  • AnTaras

    Что он несёт? В какую европу Соболев уехал? Какой российский герой Заболотный? Что это за дичь. Может ему лучше в своём ММА сидеть, а не становится очередным футбольным икспердом.

    16.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей/

    16.08.2025

  • Степочкин

    Т.е. поставил в один ряд со многими легендарными футболистами РПЛ.... да и совсем обесценил звезду героя социалистического труда СССР и России у многих труженников страны.

    16.08.2025

  • Андрей

    Герои на войне

    16.08.2025

  • Gordon

    Что он несёт? :)))))

    16.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

