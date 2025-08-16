Камил Гаджиев назвал Заболотного российским героем

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Антоне Заболотном.

«Заболотный — гранд на самом деле. В свое время был молодым, а сейчас не уехал никуда, хотя говорили. Становится нормальным российским героем. У меня с Соболевым такая история была. Вот он не уехал (в Европу. — Прим. «СЭ») и стал таким стабильным российским футболистом, за которым следишь», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.