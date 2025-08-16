Мостовой: «Спартак» не распадется после ухода Станковича»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Сегодняшний матч — переломный момент для обеих команд. Станкович проведет последний матч в «Спартаке», если проиграет «Зениту»? А куда девать двухлетний контракт? Хотя каких только увольнений я не видел. С одной стороны, даже хорошо. Ты уходишь, получаешь деньги и уезжаешь. В принципе ничего плохого. Хотя Станкович столько заработал за футбольную карьеру, что вопрос не в деньгах. Посмотрите, ушел Николич и никто не вспоминает. Уже никто и фамилию не называет, а кричали, что без него команду нельзя представить. Ушел Личка — то же самое. Если Станкович захочет — уйдет. «Спартак» же не распадется. «Спартак» был, есть и будет всегда. Не взирая на то, кто приходит и уходит. «Спартак» создавали другие люди. И они останутся в памяти навсегда», — сказал Мостовой «СЭ».

В субботу, 16 августа, «Зенит» на выезде сыграет против «Спартака» в 5-м туре РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.