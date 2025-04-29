Футбол
29 апреля, 22:58

Дзюба назвал Винисиуса ограниченным футболистом

Алина Савинова
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился мыслями об игровых проблемах мадридского «Реала».

36-летний россиянин заявил, что не понимает популярности форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора. Дзюба пожелал мадридцам продать 24-летнего бразильца в Саудовскую Аравию и приобрести вместо него нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это все-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Потому что тот же Родриго в разы сильнее и качественнее, но его так не пиарят, к сожалению», — цитирует Дзюбу Odds.ru.

Ранее «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании, а также вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов. В ла лиге «сливочные» с 72 очками после 33 туров занимают второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.

Источник: Odds.ru
Артем Дзюба
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
  • АндрейЕвгеньевич

    Уверен, Винисиус теперь расстроится !! И удалит видео Дзюбы из телефона..

    30.04.2025

  • Клюшкарь

    Дзюба уже как-то высказался о неком "тренеришке". Мы знаем сколько и чего этот "тренеришка" выиграл и где работает (явно не "Акрон"):smirk:

    30.04.2025

  • ONIKAN2013

    Рыбак рыбака, как говорится...

    30.04.2025

  • Кот

    Дзюба: "А Винисиуса я не перевариваю... Он много разговаривает..." ------------------ Чья бы корова мычала... молчаливый, вы, наш...

    30.04.2025

  • m33

    Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. ------------------------------------------------------------------------------------- Это рукаку о себе в третьем лице что-ли сказал?

    30.04.2025

  • НВ

    совсем берега потерял дрочер, тебя то кто перевариваривает? Виннисиус даже незнает о тебе, рукоблуд несчастный.....

    30.04.2025

  • hardoviy

    на самом деле, Артем тебя все не переваривают и терпят. Играть нужно а не трепать постоянно языком не снимать сомнительных роликов

    30.04.2025

  • petrovich56

    Дзюбиньо критикует коллег...

    30.04.2025

  • Дмитрий С.

    Скоро! Скоро мы все узнаем о том, что Месси, после матча Акрон-Факел, стоял в очереди за тёминым автографом. Но Тёма прошел мимо.

    30.04.2025

  • Grinopel

    А Чикатило на Дзюбу не похож? По-ммоему, вылитый. И беспонтовым хейтерам головы также откусывает! Один-в-один.

    30.04.2025

  • Gordon

    Винисиуса любой нормальный человек не переваривает, но когда Дзюба кого-то осуждает в том, что этот кто-то неправильно себя ведёт... Это как условный Джек Потрошитель или доктор Менгеле обвинял бы кого-то в жестокости

    29.04.2025

  • Красно синий

    Почему этот огрызок о нём говорит?

    29.04.2025

