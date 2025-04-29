Дзюба назвал Винисиуса ограниченным футболистом

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился мыслями об игровых проблемах мадридского «Реала».

36-летний россиянин заявил, что не понимает популярности форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора. Дзюба пожелал мадридцам продать 24-летнего бразильца в Саудовскую Аравию и приобрести вместо него нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это все-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Потому что тот же Родриго в разы сильнее и качественнее, но его так не пиарят, к сожалению», — цитирует Дзюбу Odds.ru.

Ранее «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании, а также вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов. В ла лиге «сливочные» с 72 очками после 33 туров занимают второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.