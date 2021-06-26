Аджоев — о Смольникове: «Может быть, завтра «Арсенал» заинтересуется Роналду или Месси»
12:37
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» возможный переход защитника Игоря Смольникова. Ранее об этом сообщала Eurostavka.
«Игорь — хороший футболист. Хорошими футболистами все интересуются. Может быть, завтра или послезавтра мы заинтересуемся Роналду или Месси. Только денег не хватает. Это неправильный разговор», — сказал Аджоев «СЭ».
Смольников выступал за «Краснодар» с августа 2020 года. 8 июня стало известно, что клуб расторг контракт с 32-летним российским футболистом.
В минувшем сезоне защитник провел за «быков» 32 матча и отдал одну результативную передачу.
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