Как выглядит поле в Туле. Видео подготовки стадиона к матчу "Арсенал" – ЦСКА

"Арсенал" на своем официальном сайте опубликовал сюжет местного отдела "Вестей" о подготовке поля стадиона "Центральный" к матчу 18-го тура РПЛ против ЦСКА. Напомним, что поле было признано непригодным к проведению встречи.

Представители тульского клуба в сюжете отмечают, что поле в достаточно хорошем состоянии. Игра состоится 2-го марта в Грозном.

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