Как тренироваться в условиях карантина. Советы от Джорджевича
18:01
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич поделился советами, как поддерживать форму в условиях карантина. Форвард показал комплекс упражнений по качанию пресса.
Лука Джорджевич pic.twitter.com/A665yuNFMM— Великий Твитсби (@greattvetor) March 29, 2020
March 29, 2020
March 29, 2020
March 29, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.
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