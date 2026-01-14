Столбов перешел из «Зенита» в «Крылья Советов»
«Крылья Советов» объявили о трансфере полузащитника «Зенита» Кирилла Столбова.
Контракт 21-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до конца 2029 года.
Столбов является воспитанником петербургских команд «Звездная» и «Московская застава». С 15 лет он находился в системе «Зенита» и дебютировал в РПЛ за основную команду сине-бело-голубых в 2022 году. В разные годы полузащитник играл на правах аренды за «Енисей», «Ростов» и «Черноморец».
Также Столбов вызывался в юношеские и молодежные сборные России.
После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в чемпионате страны.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/33380
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
7
|Динамо
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|
8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
