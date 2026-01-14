Столбов перешел из «Зенита» в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о трансфере полузащитника «Зенита» Кирилла Столбова.

Контракт 21-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до конца 2029 года.

Столбов является воспитанником петербургских команд «Звездная» и «Московская застава». С 15 лет он находился в системе «Зенита» и дебютировал в РПЛ за основную команду сине-бело-голубых в 2022 году. В разные годы полузащитник играл на правах аренды за «Енисей», «Ростов» и «Черноморец».

Также Столбов вызывался в юношеские и молодежные сборные России.

После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в чемпионате страны.