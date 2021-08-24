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В «Спартаке» прокомментировали информацию о трансфере Кауфриза

12:25
Максимилиано Кауфриз. Фото ФК «Сент-Трюйден»
Максимилиано Кауфриз. Фото ФК «Сент-Трюйден»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном трансфере защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.

«Спартак» ведёт работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов. Упомянутый вами игрок — один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдёт медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах", — сказал Зеленов.

Сегодня «СЭ» и порталу Eurostavka стало известно о приглашении красно-белыми защитника «Сент-Трюйдена». Стороны уже согласовали контракт с 24-летним футболистом, он будет рассчитан на четыре года.

Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел 5 матчей в чемпионате Бельгии.

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