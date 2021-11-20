Анзор Кавазашвили: «Прогресс в «Спартаке» налицо. Главное, что есть игра»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

«Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у «Спартака» есть игра, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится. Я не переживал сегодня ни за защиту, ни за полузащиту. Я не могу винить спартаковских защитников в голе. «Краснодар» все сделал быстро и четко. Очень прилично сыграл Мозес. Было очень много возможностей забить. «Спартак» сыграл сегодня как у себя дома. Это важно в психологическом плане. Абсолютно не переживаю за поражение. «Спартак» прогрессирует от игры к игре»

Также ветеран красно-белых высказался о судействе в матче.

«Ларссона действительно зацепили, но за штрафной. Судья растерялся и не дал штрафной удар. Не знаю, почему ВАР не обратил на это внимание. А пенальти в ворота «Краснодара» был. Защитник чисто повалил Игнатова», — добавил Кавазашвили.

«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд, команда Руя Витории занимает10-е место (19 очков).