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Руй Витория оценил игру Кофрие в матче с ЦСКА

21:56
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру защитника Максимилиано Кофрие в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1). Бельгиец впервые вышел в основном составе красно-белых.

— Вы выпустили Кофрие вместо Рассказова. Почему?

— Выбор Максимилиано был обусловлен тяжелой неделей, необходимостью прессинга и тем, что соперник обычно использует длинные передачи. Нам надо было выигрывать единоборства. Это было одной из причин. И в этом компоненте мы выглядели хорошо. Мы контролировали центр поля. Трое центральных защитников должны были контролировать игру, не участвовать много в атаке, играть просто и надежно. На флангах были Виктор Мозес и Лукас Айртон. Никаких сожалений нет.

— Как избежать психологической ямы после двух неплохих матчей, но обидных поражений?

— Конечно, это непростой момент. Игроки чувствуют ситуацию. Невероятно, что было в прошлой игре и в этой. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть. Но порой такое невезение случается. А ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Выход тут один — не надо много говорить. Мне-то надо, потому что я тренер, сейчас общаться с вами. А вообще надо сфокусироваться на работе, поменьше говорить, побольше делать. В некоторой степени, моет, даже закрыться.

ЦСКА — Спартак

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