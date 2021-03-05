Кафельников надеется, что Промес сыграет ключевую роль в матче против «Краснодара»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Я не знаю, кто фаворит в этом матче. Ожидаю, что Промес выйдет в стартовом составе. На него будем смотреть. Я надеюсь, что он сыграет ключевую роль в этом матче. Нужно ли было зимой уходить Тедеско? Я так не считаю, он действующий тренер — пусть дорабатывает контракт. Я в него верю, но иногда вера и реальность это две разные вещи», — сказал Кафельников «СЭ».

Встреча «Спартак» и «Краснодара» в рамках 21-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ пройдет в воскресенье, 7 марта. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)