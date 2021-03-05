«Тамбов» получил большую часть суммы от РПЛ

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила о получении средств от РПЛ для погашения задолженностей клуба.

«Скажем так, больше половины мы получили. 51 млн — примерная сумма. Все же зависит и от курса, в плюс он или в минус, прогнозировать сложно», — приводит слова Коноваловой РИА Новости.

В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 19 февраля стало известно, что клуб получит от РПЛ средства для погашения долгов и сможет завершить сезон-2020/21.

После 20-го тура «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.