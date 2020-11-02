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«Извините, что плохо играю». Ракицкий обратился к болельщикам «Зенита»

02:47
Комментарий Ярослава Ракицкого. Фото Instagram "Зенита".
Комментарий Ярослава Ракицкого. Фото Instagram "Зенита".
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий обратился к болельщикам команды.

В Instagram клуба из Санкт-Петербурга была опубликована фотография футболиста. «Извините, что плохо играю», — написал он в комментарии к записи.

Ранее «Зенит» обыграл «Химки» (2:0) в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России. Ракицкий вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. 31-летний украинец в текущем сезоне провел 13 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

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