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Из-за чего отменен гол «Сочи» в матче с ЦСКА? Почему судья не следит за соблюдением правил игры?

15:25
Эпизод матча ЦСКА — «Сочи». Эпизод матча ЦСКА — «Сочи».
Эпизод матча ЦСКА — «Сочи».
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В середине первого тайма матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Сочи» после долгих разбирательств было отменено взятие ворот армейцев.

В ходе трансляции озвучивались разные версии: фол против Игоря Дивеева, положение «вне игры» у Антона Заболотного. В итоге минут через 10, наконец, был показан тот повтор, которым руководствовались видеоассистенты Сергей Иванов и Арам Петросян. Он свидетельствовал, что в ходе голевой комбинации один из ее участников Никита Бурмистров оказался в явном положении «вне игры», забежав за линию офсайда.

Эпизод матча ЦСКА — «Сочи».
Эпизод матча ЦСКА — «Сочи».

Странно, что свободный удар Игорь Акинфеев выполнял совсем с другого места. Мяч был перенесен намного ближе к центру поля, примерно туда, где во время атаки «Сочи» находился Заболотный.

Эпизод матча ЦСКА — «Сочи».
Эпизод матча ЦСКА — «Сочи».

Арбитр Евгений Кукуляк на это не отреагировал. Интересно, что делал бы потом судья, если бы вратарь ЦСКА, у которого очень сильный удар, с этого свободного выполнил бы голевую передачу? (Александр Бобров)

ЦСКА — Сочи

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