Игроки «Динамо» вышли из отпуска и провели первую тренировку
21:32
Игроки «Динамо» вышли из отпуска, сообщает пресс-служба клуба.
Команда успела провести первую тренировку, которая началась с теста «йо-йо», определяющего выносливость футболистов. Игроки выполняли его двумя группами: в первой победу одержал Себастьян Шиманьски, во второй — Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин.
«Динамо» будет заниматься в Новогорске до 21 июня. 23 июня команда отправится на первый сбор в Австрию.
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