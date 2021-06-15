Игроки «Динамо» вышли из отпуска и провели первую тренировку

Игроки «Динамо» вышли из отпуска, сообщает пресс-служба клуба.

Команда успела провести первую тренировку, которая началась с теста «йо-йо», определяющего выносливость футболистов. Игроки выполняли его двумя группами: в первой победу одержал Себастьян Шиманьски, во второй — Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин.

«Динамо» будет заниматься в Новогорске до 21 июня. 23 июня команда отправится на первый сбор в Австрию.