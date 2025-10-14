Сергеев: «Спартак»? Эта тема уже закрыта»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе к бело-голубым.

— Болельщики «Динамо» оценили твое письмо, в котором ты написал, что перейдешь из «Крыльев» только в этот клуб. Но ведь был еще вариант со «Спартаком»?

— Эта тема уже закрыта. Зачем ее сейчас поднимать? Принял решение с семьей, перешел в «Динамо». Это моя карьера, мой осознанный выбор. Я хотел в «Динамо» — и я сюда перешел.

Контракт «Динамо» с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.