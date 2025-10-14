Сергеев: «Всегда хочется побеждать еще — я не останавливаюсь на завоеванных трофеях»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе из «Зенита».

— Не жалел, что ушел из «Зенита»?

— Как случилось, так случилось. Перешел в «Крылья Советов». Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру. Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь. В последнем матче против «Крыльев», когда уходил на замену, мне аплодировали фанаты. Было очень приятно! Самару я никогда не забуду.

— С «Зенитом» ты выигрывал золото. А с «Динамо» это реально?

— Всегда хочется побеждать еще — я не останавливаюсь на завоеванных трофеях. Думаю, хочется не только мне, но и всем. Это будет долгожданным событием.

Сергеев играл за «Зенит» с 2022 по 2024 год. С командой он выиграл 7 трофеев: три чемпионата России (021/22, 2022/23, 2023/24), один Кубок страны (2023/24), три Суперкубка (2022, 2023, 2024).