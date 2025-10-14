Сергеев предпочитает отдых в Череповце отдыху Европе: «Особо и не хочется»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» высказался об отдыхе в Европе.

— Отвечая на вопрос о любимом городе, ты однажды назвал Санкт-Петербург. С того момента мнение поменялось?

— Я всегда говорил, что любимый город — Череповец.

— То есть Череповец лучше Питера?

— В Череповце я вырос. В этом городе мои родители, близкие. Родное место! Перед отпуском всегда беру билеты в Череповец — времени на отдых мало, хочется провести его с родителями.

— А в Европу слетать?

— Давно там не был. Последний раз, наверное, в Таиланд летал. Или в Дубай, не помню уже. В Европу особо и не хочется. Лучше домой.

— В Череповце тебя часто узнают?

— Когда приезжаю на стадион, где раньше играл, подходят ребятишки маленькие, которые там занимаются. Сфотографироваться, дать автограф — я никогда не отказываю.