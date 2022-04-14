Иван Игнатьев восстановился от травмы и может сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что нападающий команды Иван Игнатьев восстановился от травмы и может сыграть в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».

Ранее Игнатьев пропустил матч 24-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0) из-за повреждения голеностопа.

— Ваня со вчерашнего дня тренируется в общей группе, — отметил Осинькин в интервью «РБ Спорт». — Так что в теории может сыграть в ближайшем матче.

— Максим Канунников до сих пор травмирован?

— Да, у него пока травма. К сожалению, у него месяц назад был рецидив. Так что сейчас он тренируется в команде, но индивидуально.