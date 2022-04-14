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Иван Игнатьев восстановился от травмы и может сыграть с «Краснодаром»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что нападающий команды Иван Игнатьев восстановился от травмы и может сыграть в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».

Ранее Игнатьев пропустил матч 24-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0) из-за повреждения голеностопа.

— Ваня со вчерашнего дня тренируется в общей группе, — отметил Осинькин в интервью «РБ Спорт». — Так что в теории может сыграть в ближайшем матче.

— Максим Канунников до сих пор травмирован?

— Да, у него пока травма. К сожалению, у него месяц назад был рецидив. Так что сейчас он тренируется в команде, но индивидуально.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-ignat-ev-vosstanovilsya-ot-travmy-i-mozhet-sy-grat-za-kry-l-ya-s-krasnodarom/
Иван Игнатьев
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 - : -
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 - : -
16.04 16:30
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 - : -
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