«в плане финансирования все будет нормально». Вратарь «Спартака» рассказал о разговоре Федуна с командой

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал о разговоре владельца московского клуба Леонида Федуна с командой.

— Ты сам часто пересекался с Федуном, видел его вблизи?

— Раза четыре. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, — цитирует Свинова Sport24.

— Что сказал?

— Похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А еще сказал, что в плане финансирования все будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою».