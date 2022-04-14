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«в плане финансирования все будет нормально». Вратарь «Спартака» рассказал о разговоре Федуна с командой

Вратарь «Спартака» рассказал о встрече команды с владельцем клуба
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал о разговоре владельца московского клуба Леонида Федуна с командой.

— Ты сам часто пересекался с Федуном, видел его вблизи?

— Раза четыре. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, — цитирует Свинова Sport24.

— Что сказал?

— Похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А еще сказал, что в плане финансирования все будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою».

Источник: https://sport24.ru/
Антон Шунин
ФК Спартак (Москва)
2
0
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 - : -
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