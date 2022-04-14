«в плане финансирования все будет нормально». Вратарь «Спартака» рассказал о разговоре Федуна с командой
Вратарь «Спартака» рассказал о встрече команды с владельцем клуба
Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал о разговоре владельца московского клуба Леонида Федуна с командой.
— Ты сам часто пересекался с Федуном, видел его вблизи?
— Раза четыре. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, — цитирует Свинова Sport24.
— Что сказал?
— Похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А еще сказал, что в плане финансирования все будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою».
Источник: https://sport24.ru/
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|15.04
|19:30
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Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
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|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
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|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
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Арсенал – Ростов
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|17.04
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|17.04
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Уфа
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Дмитрий Полоз
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|11
|
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|10
|П
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
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Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|1
|4
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|1
|3
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