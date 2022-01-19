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Сегодня, 14:50

Источник: «Зенит» может приобрести нападающего «Боруссии» Плеа

Роман Шишов
Корреспондент
Алассан Плеа.
Фото Getty Images

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха
Алассана Плеа. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как отмечается, питерцы уже связались с немецким клубом по вопросу приобретения 28-летнего француза.

Также на форварда претендует «Ньюкасл». Еще называется «Аталанта», которая может продать своего нападающего Дувана Сапату.

Плеа в этом сезоне провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу. Плеа провел один товарищеский матч за сборную Франции в 2018 году.

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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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