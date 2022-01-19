Источник: «Зенит» может приобрести нападающего «Боруссии» Плеа

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха

Алассана Плеа. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как отмечается, питерцы уже связались с немецким клубом по вопросу приобретения 28-летнего француза.

Также на форварда претендует «Ньюкасл». Еще называется «Аталанта», которая может продать своего нападающего Дувана Сапату.

Плеа в этом сезоне провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу. Плеа провел один товарищеский матч за сборную Франции в 2018 году.