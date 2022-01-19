Источник: «Зенит» может приобрести нападающего «Боруссии» Плеа
«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха
Алассана Плеа. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.
Как отмечается, питерцы уже связались с немецким клубом по вопросу приобретения 28-летнего француза.
Также на форварда претендует «Ньюкасл». Еще называется «Аталанта», которая может продать своего нападающего Дувана Сапату.
Плеа в этом сезоне провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу. Плеа провел один товарищеский матч за сборную Франции в 2018 году.
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|
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|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
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|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
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|
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|9
|0
|9
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|27
|
8
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|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
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|
10
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|6
|4
|8
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|
11
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|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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