Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, поделился мнением о будущем игрока.

«Я думаю, что Антону нужно доиграть сезон в «Локомотиве», — приводит слова Воронкова Sport24. — Так будет логично — он успеет в полной мере показать, на что способен, помочь своему клубу добиться поставленных задач и в целом напомнить футбольному миру о своих возможностях. Безусловно, Антон очень способный футболист, у него огромный потенциал, до травмы он был одним из ведущих игроков «Локомотива». Уверен, они бы с Лехой вместе играли в сборной, если бы не травма. Но ничего страшного, это футбол, здесь так бывает. Антон — сильный и грамотный парень, уверен, он со всем справится. Сейчас самое главное — до конца восстановиться и потихоньку вкатываться в игру. Думаю, у него не должно возникнуть проблем с этим».

Также Александр высказался о возможном уходе Миранчука из «Локомотива».

«Что касается его возможного ухода из «Локомотива», то, мне кажется, об этом лучше говорить летом. Уверен, он заинтересует другие ведущие клубы страны своим возвращением, и если «Локомотив» решит его продать, то его с удовольствием будут ждать в «Зените» или, например, в том же ЦСКА. Конечно, я вижу Антона в Европе — для него идеален испанский чемпионат, ему бы там было очень комфортно в плане игры. В перспективе, конечно, он все еще способен уехать в Европу».

Антон Миранчук восстанавливается после травмы сухожилия. В текущем сезоне он принял участие в 5 играх за «Локомотив» и сделал одну результативную передачу.