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Экс-футболиста «Динамо» Флореску ограбили на 4 миллиона рублей

Роман Шишов
Корреспондент

Экс-футболист «Динамо», «Торпедо» и «Алании» Георге Флореску стал жертвой финансовой махинации в России, информирует Mash. Как отмечается, менеджер банка ВТБ похитил у 37-летнего румынского футболиста больше четырех миллионов рублей.

Это произошло в 2019 году, когда сотрудник отделения банка в Химках, используя данные Флореску, державшего счет, перевел себе 60,5 тысяч евро (4,3 миллиона рублей).

При этом футболист тогда не заявил о краже или просто ее не заметил. Только сейчас сам банк обнаружил преступление и сообщил в полицию. Было возбуждено уголовное дело — задержали 29-летнего подозреваемого. С футболистом, который с «Аланией» дошел до финала Кубка России, пытаются связваться.

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