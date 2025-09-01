Источник: защитник Джику отказался переходить в «Спартак»

Защитник «Фенербахче» Александер Джику ответил отказом на предложение перейти в «Спартак», сообщил журналист Серджан Хамзаоглу в соцсети X.

По данным источника, супруга 31-летнего ганца не захотела переезжать в Россию. Также футболистом интересуется «Лилль».

Ранее издание Fotomac сообщило, что московский клуб был готов предложить за трансфер защитника 5 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Джику в 38 матчах за турок забил 1 гол. Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2026 года.

Также Джику играл за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.