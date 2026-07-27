Источник: вратарь «Балтики» Бориско успешно прошел медосмотр в ЦСКА

Голкипер «Балтики» Максим Бориско успешно прошел медобследование перед переходом в ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, во время медосмотра у 26-летнего вратаря не было выявлено проблем со зрением, а МРТ показал отсутствие сложностей с ахиллами, коленями и прочим.

Сообщается, что подписание контракта запланировано на начало этой недели. Договор будет заключен по схеме «3+1», а «Балтика» получит за Бориско 180 миллионов рублей по опции выкупа контракта.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.