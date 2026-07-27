Полузащитник «Краснодара» Кривцов о матче с «Рубином»: «Хотелось бы, конечно, три забить»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (3:1) в 1-м туре РПЛ.

23-летний футболист забил второй гол в ворота казанского клуба на 53-й минуте. Еще два его мяча не засчитали из-за нарушений правил. С 18-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве.

«Хочу сначала в первую очередь поблагодарить болельщиков, которые приехали на матч, нас поддержали. Было очень приятно и слышно их поддержку. Постарались не подвести их. И, я думаю, что у нас это получилось. Но игра выдалась очень сложная, особенно после удаления, когда «Рубин» уже сел на свою половину поля. Было сложно взломать их оборону. Хотелось бы, конечно, три забить. Чуть-чуть расстроился, но не особо», — приводит слова Кривцова пресс-служба «Краснодара».

Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» у себя дома сыграет с «Факелом». Матч состоится 2 августа.