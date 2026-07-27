Агент Карпукаса заявил, что не ведет переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по продлению контракта игрока с клубом.

«Мы не ведем переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта. Желание Карпукаса? Самое главное, что Артем показал качественную игру. Теперь он готовится к следующему матчу. Вот это сейчас самое главное», — сказал Клюев «СЭ».

Действующее соглашение 24-летнего Карпукаса с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.