Кузьмичев — о шестом месте «Локо»: «Не хватило скамейки»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил результаты железнодорожников в этом сезоне.

— Шестое место для «Локомотива» с таким составом — потолок? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Здесь нужно говорить о двух факторах, которые повлияли на итоговый результат железнодорожников. С одной стороны, команде, конечно, не хватило скамейки. То есть те футболисты, которые выходили на замену, по большому счету, не смогли конкурировать с игроками из старта. Считаю, надо было укрепить ряд позиций зимой.

— Второй фактор?

— На мой взгляд, потенциал у этого состава повыше шестого места. И тут возникают некоторые вопросы к Михаилу Михалычу (Галактионову. — Прим. «СЭ). Считаю, весной он мог сработать сильнее даже с этими игроками.

— Галактионов стал предсказуем? Весной никого уже не удивил?

— Тут надо понимать, что никто не ожидал осенью такого прогресса и качества игры от Алексея Батракова. Лешу в первой части сезона некоторые недооценили как конструктора атак. Но по итогам первого круга всем уже стало ясно, что из себя представляет этот футболист.

— Этим вы хотите объяснить не такой высокий КПД Батракова весной?

— К нему стали относиться внимательнее, играть плотнее. А равноценных партнеров, которые в середине поля могли бы брать инициативу на себя, чтобы разгрузить того же Алексея, не оказалось. Поэтому за первую часть сезона можно команде смело поставить четверку с плюсом. А после паузы все уже было не так радужно, прежде всего из-за того, как играли против Батракова.