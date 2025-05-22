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Кузьмичев — о шестом месте «Локо»: «Не хватило скамейки»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил результаты железнодорожников в этом сезоне.

— Шестое место для «Локомотива» с таким составом — потолок? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Здесь нужно говорить о двух факторах, которые повлияли на итоговый результат железнодорожников. С одной стороны, команде, конечно, не хватило скамейки. То есть те футболисты, которые выходили на замену, по большому счету, не смогли конкурировать с игроками из старта. Считаю, надо было укрепить ряд позиций зимой.

— Второй фактор?

— На мой взгляд, потенциал у этого состава повыше шестого места. И тут возникают некоторые вопросы к Михаилу Михалычу (Галактионову. — Прим. «СЭ). Считаю, весной он мог сработать сильнее даже с этими игроками.

— Галактионов стал предсказуем? Весной никого уже не удивил?

— Тут надо понимать, что никто не ожидал осенью такого прогресса и качества игры от Алексея Батракова. Лешу в первой части сезона некоторые недооценили как конструктора атак. Но по итогам первого круга всем уже стало ясно, что из себя представляет этот футболист.

— Этим вы хотите объяснить не такой высокий КПД Батракова весной?

— К нему стали относиться внимательнее, играть плотнее. А равноценных партнеров, которые в середине поля могли бы брать инициативу на себя, чтобы разгрузить того же Алексея, не оказалось. Поэтому за первую часть сезона можно команде смело поставить четверку с плюсом. А после паузы все уже было не так радужно, прежде всего из-за того, как играли против Батракова.

Владимир Кузьмичев, Наир Тикнизян, Алексей Батраков и&nbsp;Михаил Галактионов.Прав ли Тикнизян? Когда Батраков продлит контракт с «Локо»? Сохранит ли свой пост Галактионов? Интервью Кузьмичева

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ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Ахмат

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