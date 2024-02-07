Источник: турецкий клуб из-за высокой зарплаты отказался от трансфера Джикии летом 2023 года

Неназванный турецкий клуб отказался от варианта с подписанием защитника «Спартака» Георгия Джикии, сообщает блогер Павел Городницкий.

По информации источника, в турецком клубе планировали предложить 30-летнему россиянину зарплату в размере 700-800 тысяч евро в год, но отказались от этого варианта, узнав, что в «Спартаке» футболист зарабатывает более двух миллионов евро в год.

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

7 февраля в турецком 61saat сообщалось, что Джикией интересуется «Трабзонспор».