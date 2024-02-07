Агент Гарсия сообщил, что Клаудиньо останется в «Зените» до конца сезона

Агент Луис Фернандо Гарсия опроверг слухи об уходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита».

«Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

Ранее появилась информация о том, что «Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду.

27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.