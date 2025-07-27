Круговой: «Файзуллаев перед уходом сказал, что я новый Месси теперь»

Защитник ЦСКА Данил Круговой пошутил о сравнениях с нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

27 июля дубль Кругового принес ЦСКА победу над «Ахматом» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ.

— Вас Файзуллаев стал называть Месси.

— Перед уходом он сказал, что я новый Месси теперь. Может быть, такое наставление от него.

— Как вам идея Акинфеева с головными уборами?

— Почетно получить такой приз от легенды клуба. Прикольную идею придумал. Надеюсь, это не последняя моя кепка будет.

— Акинфеева с 800-м матчем за ЦСКА поздравили?

— Еще нет. Ну, у нас на двоих выйдет тысяча игр за клуб (смеется).

3 августа ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ. «Ахмат» 3 августа встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».