Мостовой считает, что «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» из-за качества газона в Грозном

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом» (0:0).

Игра состоялась в воскресенье, 30 марта в Грозном.

«Я прогнозировал, что будет тяжело, но думал, что «Спартак» выиграет со счетом 2:1. Все-таки у красно-белых есть скамейка и кураж — это должно было сыграть. Заметил, что поляна была не на их стороне. Было видно, что поле сухое и игроки медленно по нему передвигались. Только во втором тайме уже начали у «Спартака» появляться хорошие контратаки, когда можно было наказать. Но «Ахмат» нужно похвалить, футболисты выдают такую серию без поражений — молодцы», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара» (49) и может пропустить вперед себя «Зенит» (43), который в 22-м туре встретится с «Рубином».

(Александр Абустин)